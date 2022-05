Fürst im "engeren Kreis" für FPÖ-Präsidentschaftskandidatur

Die Freiheitliche Susanne Fürst scheint sich für eine Bundespräsidentschafts-Kandidatur in Stellung zu bringen. So kritisierte sie am Dienstag vor Beginn der Befragungen im ÖVP-Untersuchungsausschuss, wo sie zum blauen Team gehört, Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Auf die Frage nach einer Kandidatur meinte sie: "Ich gehöre offenbar zum engeren Kreis der Kandidaten", die sich Parteichef Herbert Kickl überlegt habe. Eine Entscheidung werde es "in absehbarer Zeit" geben.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Susanne Fürst könnte blaue Präsidentschaftskandidatin werden.