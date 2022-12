Fürst wirbt abermals für Doskozil als Kanzler

Der burgenländische SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst wirbt in einem "Presse"-Interview am Dienstag für Hans Peter Doskozil als Bundesparteichef und Bundeskanzler. Zwar gebe es in der Partei derzeit die vorherrschende Meinung, dass Pamela Rendi-Wagner Spitzenkandidatin wird, es gebe aber auch andere Meinungen und daher hätte Fürst "nichts dagegen, die Mitglieder zu befragen".

SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Burgenländische SPÖ rührt die Werbetrommel für Doskozil als Kanzler