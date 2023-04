Gab es ein "Kartell Karmasin"?

Die ehemalige Familienministerin Sophie Karmasin wird vor Gericht von der Staatsanwaltschaft mit harten Vorwürfen konfrontiert. Sie bekennt sich nicht schuldig, räumt aber Fehler ein.

"Was ist denn heute los?", fragt ein genervter Herr in der langen Schlange vor der Sicherheitskontrolle zum Wiener Straflandesgericht den im Akkord arbeitenden Wachmann. Das hektische Treiben vor dem "Landl" war am Dienstag dem Prozessauftakt gegen die ehemalige ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin geschuldet, wie der Sicherheitsbeamte den Wartenden erklärte.

Zahlreiche Medien und Gerichtskiebitze waren in den Großen Schwurgerichtssaal gekommen, um dem Betrugsprozess gegen die frühere Politikerin und gelernte Meinungsforscherin zu lauschen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft der Ex-Politikerin ...