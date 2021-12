Ganz anders in Pension gehen - so sieht Pensionsexperte Walter Pöltner die Zukunft des Ruhestands.

Wer in einigen Jahrzehnten in Pension geht, für den könnte es materiell knapp werden. Auch darum wäre es wichtig, "Pension" neu und anders zu denken, meint der ehemalige Vorsitzende der Pensionssicherungskommission. Wie, erläutert er im SN-Gespräch.

Wie hoch werden unsere Pensionen einmal sein? Ganz genau sagen kann das auf die lange Sicht niemand - aber wenn alles so weitergeht wie bisher, dann wohl recht niedrig. Walter Pöltner, gerade zurückgetreten als Chef der Pensionssicherungskommission, brachte es in den SN auf den Punkt: "Wir werden wohl weiterhin von unseren Pensionen leben können. Aber nicht mehr auf dem Niveau wie bisher." Wobei so manche Mindestpensionistin schon jetzt und dem "bisherigen Niveau" kaum noch bis zum Monatsende durchhält. Hintergrund dieser ...