Geballte türkise Prominenz im U-Ausschuss

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss startet zum Wochenauftakt mit türkiser Prominenz. Neben Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ist am ersten Befragungstag am Mittwoch auch Ex-Justizminister Josef Moser als Auskunftsperson geladen. Sollte es sich zeitlich ausgehen kommt als letzter der Strategie- und Kommunikationsberater Daniel Kapp an die Reihe. Auch am Donnerstag ist ÖVP-Prominenz geladen.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ ÖVP-Prominenz wird im U-Ausschuss erwartet.