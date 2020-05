Geburt der Uni Salzburg: Alte Nazis im Pakt mit Ex-Austrofaschisten

Die Uni Salzburg und ihre ersten Professoren. Eine Allianz aus ehemaligen Austrofaschisten und Ex-Nazis dominierte die Anfangsjahre. Die politischen Grabenkämpfe der 60er- und 70er-Jahre hat Historiker Alexander Pinwinkler jetzt aufgearbeitet.

Alexander Pinwinkler ist habilitierter Zeithistoriker an der Universität Wien und Lehrbeauftragter an der Universität Salzburg. In seinem neuen Buch über die "Gründergeneration" der Universität Salzburg greift er so manches heiße Eisen an.

Herr Dr. Pinwinkler, Sie schreiben über ...