Gedenken bei Lichtermeer am Wiener Heldenplatz

Tausende Demonstranten haben am Sonntagabend in einem von der Initiative #YesWeCare organisierten Lichtermeer am Wiener Heldenplatz ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet. Neben eher betroffen gedenkenden Österreichern war auch die lautstarke ukrainische Community, die den letzten Tagen bereits wiederholt demonstriert hatte, gekommen. Mit dem Äußeren Burgtor wurde zudem ein erstes Bundesgebäude in Wien in die ukrainischen Nationalfarben blau und gelb gehüllt.

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Zeichen der Solidarität mit der Ukraine in Wien