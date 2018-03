Geheimdienstgerät selbst ins Visier

Die Affäre um den Verfassungsschutz zeigt, wie umkämpft die Behörde ist.

Zahlreiche sensible Ermittlungsdaten und Einsicht in heikle Staatsaffären. Wer die heimischen Geheimdienste kontrolliert, besitzt viel Macht. Doch wie sind die Dienste hierzulande organisiert, was sind ihre Aufgaben und wie arbeiten sie?



Wie ist der

Staatsschutz organisiert?

Zunächst einmal würden alle drei österreichischen Geheimdienste bestreiten, dass sie Geheimdienste sind. Die Beschreibung erinnert eher an James-Bond-Filme als an die wirkliche Arbeit der Dienste. Die sieht manchmal eher trocken aus. Vor allem die Beschaffung von Informationen ist das Um und Auf. Zum einen gibt es seit 2002 das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Das Amt ist eine Polizeieinheit, die auf Terror- und Spionageabwehr spezialisiert ist. Es gibt auch neun Landesämter. Aktuell sorgen undurchsichtige Vorgänge innerhalb des BVT für eine mittlere Staatskrise (siehe Chronologie).