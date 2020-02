In Wien kommt die Gratis-Ganztagesschule. Kosten: 25 Mill. Euro jährlich

Ab Herbst 2020 - also kurz vor der Wien-Wahl - werden Eltern von Kindern, die eine Ganztagesschule besuchen, in Wien nichts mehr dafür zahlen müssen. Derzeit fallen im Schnitt 180 Euro im Monat für die Betreuung in der verschränkten Schulform ...