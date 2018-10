Gemälde in SPÖ-Zentrale sorgt weiter für Unruhe

Bundeskanzleramt und Belvedere machen sich an die Aufarbeitung der Gemälde-Affäre um SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. Der frühere Kulturminister hatte eine Leihgabe des Belvederes an das Kanzleramt nach seinem Ausscheiden aus der Regierung in den SPÖ-Klub und in die SPÖ-Parteizentrale mit übersiedelt. Am Mittwoch wurde das Bild des Künstlers Kurt Kocherscheidt ans Belvedere zurückgegeben.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Drozda unter Beschuss der ÖVP