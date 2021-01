Gemeindehilfen umstritten, aber vor Beschluss

Der Nationalrat beschließt am Abend ein weiteres Corona-Hilfspaket, diesmal in Höhe von 1,5 Milliarden für die Gemeinden. In der dazu gehörigen Debatte hagelte es dennoch scharfe Kritik von SPÖ und FPÖ. Die beiden Oppositionsparteien kritisieren, dass der größte Teil der Hilfen wieder zurückbezahlt werden muss, womit weiter Investitionen gehemmt würden.

SN/APA (Groder/Archiv)/EXPA/JOHANN Mehr Geld für die Gemeinden