Gemeindetag in Innsbruck mit Van der Bellen und Nehammer

Nach der offiziellen Eröffnung des 69. Österreichischen Gemeindetages am Mittwoch findet am Donnerstag in der Innsbrucker Messe die "Haupttagung" statt - und dies mit gehöriger politischer Prominenz. Unter anderem werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sowie einige Bundesminister in der Tiroler Landeshauptstadt erwartet.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Nehammer und Van der Bellen nehmen am Gemeindetag teil