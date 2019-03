Gemeindewahlen in Salzburg

Im Bundesland Salzburg stellen heute die Bürger die kommunalpolitischen Weichen für die nächsten fünf Jahre: Bei den Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahlen in den 119 Gemeinden sind über 434.000 Menschen wahlberechtigt. An der Dominanz der ÖVP in den Kommunen dürfte dabei nicht gerüttelt werden. Spannung verspricht die Wahl in der Landeshauptstadt - eine der wenigen SPÖ-Bastionen im Land.

SN/APA/BARBARA GINDL Salzburg wählt Bürgermeister und Gemeindevertretungen