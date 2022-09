Gemeinnützige hoffen auf Hilfe

Für soziale Einrichtungen zeichnen sich enorme Teuerungen ab, zum Teil das Zehnfache an Energiekosten. Ob und von welcher Seite sie Unterstützung bekommen, wird aktuell verhandelt.

308.672 Euro für Strom, statt wie bisher 25.483 Euro. 241.419 Euro für Gas, statt 35.204 Euro. So würde sie aussehen, die neue Energiekostenabrechnung für den Wiener Sozialverein GIN. Im Frühjahr kündigte Wien Energie die seit Jahren bestehenden Verträge auf. Der Schock war groß, als am Freitag die neuen Tarife angeboten wurden: "Anbei unsere Preisindikation heute, Freitag, haltbar bis 13.00 Uhr", steht im E-Mail von Wien Energie an die Geschäftsführung. Zeit für die Entscheidung? Eineinhalb Stunden.

Rund 450 Menschen ...