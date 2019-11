Gemeinsamer Antrag bei Asylwerbern in Lehre zeichnet sich ab

Das Anliegen aller Parlamentsfraktionen mit Ausnahme der FPÖ, abgelehnte Asylwerber in Lehre vor der Abschiebung zu bewahren, soll in einer gemeinsamen Gesetzesinitiative umgesetzt werden. Das ist das Ergebnis eines Treffens im Innenministerium am Dienstag. Die NEOS zeigten sich mit dem Tempo der Umsetzung unzufrieden und kündigten einen Fristsetzungsantrag an.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Nur die FPÖ will nicht zustimmen