Gemeinsamer Misstrauensantrag gegen Kickl vor Nationalrat

Die Opposition wird einen gemeinsamen Misstrauensantrag gegen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) einbringen. Das kündigte der geschäftsführende Klubchef der "Liste Jetzt" Wolfgang Zinggl gegenüber der APA an. Geschehen soll das in der Plenarsitzung am Mittwoch, im Rahmen derer die "Liste Jetzt" auch einen "Dringlichen Antrag" einbringt.

SN/APA (Archiv)/HERBERT P. OCZERET Wolfgang Zinggl der "Liste Jetzt" kündigte den Antrag an