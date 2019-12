Generalsekretär Vilimsky sieht FPÖ in "schwieriger Situation"

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky sieht nach dem Ausschluss von Ex-Obmann Heinz-Christian Strache seine Partei durchaus in Turbulenzen: "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht in einer schwierigen Situation sind", sagte er im Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag. Gleichzeitig betonte er, dass er mit einer Rückkehr der FPÖ auf die "Siegerstraße" rechne.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Vilimsky rechnet mit einer Rückkehr der FPÖ auf die "Siegerstraße"