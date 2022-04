Generalstabschef rechnet mit Großoffensive in Ost-Ukraine

Der Generalstabschef des österreichischen Bundesheers, Robert Brieger, sieht die mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine als Beschleuniger für Waffenlieferungen aus dem Westen. Die dramatischen Bilder toter Zivilsten hätten zu einem Politikwechsel geführt. "Ich gehe davon aus, dass die Ukraine durch neue Waffenlieferungen in der Fläche gestärkt wird", sagte Brieger in der Radioreihe "Im Journal zu Gast" am Samstag.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Der Generalstabschef kämpft für ein höheres Budget