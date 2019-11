Georg Dornauer - der rote Selbstdarsteller aus Tirol

Das Motto des Tiroler SPÖ-Chefs Georg Dornauer scheint "Auffallen um jeden Preis" zu sein. Diesmal konfiszierte die Polizei eine geladene Jagdwaffe in seinem geparkten Porsche. Politisch aber kann der begnadete Selbstdarsteller und Schreck der SPÖ-Frauen bisher wenig vorweisen.

Jetzt ist schon wieder was passiert. Diesmal wurde Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer sogar mit einem vorübergehenden Waffenverbot belegt, weil er ein geladenes Jagdgewehr in seinem am Flughafen Innsbruck geparkten Porsche SUV gut sichtbar hatte liegen lassen - bei geöffnetem Rückfenster. ...