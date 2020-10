Gericht verhängt U-Haft über mutmaßliches Taliban-Mitglied

Das Landesgericht Wels hat noch am Freitag die U-Haft über ein mutmaßliches Mitglied der Taliban verhängt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Wels der APA am Montag. Der 31-Jährige Afghane war am Dienstag vom Sondereinsatzkommando Cobra festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn u.a. wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrororganisation sowie Verhetzung und Aufforderung zum Terrorismus.

SN/APA/LUKAS HUTER Der Verdächtige nutzte mehrere Tarnnamen