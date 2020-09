Gernot Blümel: "Schauen wir mal, wer mehr dazugewinnt!"

Wie gut schafft Gernot Blümel den Spagat zwischen schwindelnden Höhen der Finanzpolitik und den Niederungen des Wien-Wahlkampfs?

Am 11. Oktober wird in Wien der Landtag gewählt. Dass dabei ein Minister sich um einen Vizebürgermeisterposten bemüht, ist selten. Gernot Blümel leitet das Finanzressort in fordernden Zeiten und verspricht sich und den Wählern viel von seinem Einzug ins Rathaus.

Täuscht der Eindruck, dass viele Entscheidungen der ÖVP auf Bundesebene derzeit auch Wien-Wahl-getrieben sind? Etwa der Konfrontationskurs mit der EU beim Fixkostenzuschuss. Oder dass 100 Flüchtlingskinder, die nicht nach Wien dürfen, den Preis für den Wahlkampf zahlen. Gernot ...