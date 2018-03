Gesamtschule nur für die Lehrer

Die gemeinsame Schule kommt nicht - die gemeinsame Lehrerbildung ist längst da. Wird die Lehrerbildung neu allen Schultypen gerecht?

Die Neue Mittelschule (NMS) ist keine Erfolgsgeschichte. Hohe Ausgaben für doppelte Lehrerbesetzung in bestimmten Fächern ändern nichts daran, dass die NMS, die die Hauptschule abgelöst hat, in den Ballungsräumen die überforderte Restschule geblieben ist. Im ländlichen Bereich funktionieren die Neuen Mittelschulen - aber dort haben auch die Hauptschulen funktioniert. Bildungsminister Heinz Faßmann kündigte nun Reformen bei den NMS, etwa beim teuren Teamteaching in den Hauptfächern und ein Abgehen von der teils siebenteiligen Notenskala, an.