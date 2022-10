Geschönte Umfragen?"Sicher nicht bei der SPÖ"

"Wir hätten uns ja selbst belogen": Die SPÖ weist die Aussage Thomas Schmids zurück, Umfragen manipuliert zu haben.

Der einstige türkise Fädenzieher und Sebastian-Kurz-Intimus Thomas Schmid richtet in seinem umfangreichen Vernehmungsprotokoll, das vergangene Woche an die Öffentlichkeit sickerte, nicht nur Anschuldigungen gegen seine einstigen Freunde von Kurz abwärts. Er lässt auch die SPÖ zu fragwürdigen Ehren kommen. Und zwar im Zusammenhang mit jenem legendären Umfrage-"Tool", das zur Hochjubelung Sebastian Kurz' erfunden und (via Finanzministerium) vom Steuerzahler bezahlt worden sein soll, wie die Staatsanwaltschaft argwöhnt.

In seinem Einvernahmeprotokoll berichtet Schmid über "ein Gespräch" mit Kurz, damals Außenminister ...