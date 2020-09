Gesetzespaket "Hass im Netz" wird präsentiert — das sind die Details

Länger als ursprünglich geplant haben die türkis-grünen Verhandler um das Gesetzespaket "Hass im Netz" gerungen. Am Donnerstag um 9 Uhr präsentieren Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sowie Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) und Grünen-Klubchefin Sigi Maurer das Ergebnis. Veröffentlicht wurde das Gesetz bereits am Mittwochabend.

Künftig sollen Online- bzw. Social Media-Plattformen bei der Löschung hetzerischer und beleidigender Inhalte stärker in die Pflicht genommen werden. Zudem soll der Verhetzungs-Tatbestand verschärft und Cybermobbing auch dann strafbar werden, wenn beleidigendes Bildmaterial nur einmal hochgeladen wird. Für das unbefugte Fotografieren des Intimbereichs - Stichwort Upskirting - soll künftig bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe drohen. Das wollte die türkis-grüne Ministerinnenriege am Donnerstag verkünden. Am Mittwochabend wurde das neue Gesetzt aber bereits auf Twitter eingehend diskutiert, nachdem es auf der Homepage der Europäischen Kommission veröffentlicht wurde.

Onlineplattformen werden zur Rechenschaft gezogen

Demnach müssen Onlineplattformen mit mehr als 100.000 Nutzern und einem Umsatz von mehr als 500.000 Euro eine Meldestelle samt Formular für Hasspostings einrichten. Die Betreiber der Seiten sind verpflichtet, gemeldete Beiträge binnen 24 Stunden zu prüfen und gegebenenfalls zu sperren. Sollte in gewissen Fällen die Rechtswidrigkeit erst nach einer detaillierten Prüfung festgestellt werden können, habe die Betreiber sieben Tage Zeit für die Löschung. Soziale Medien wie Facebook könnten mit einer Geldbuße von bis zu zehn Millionen Euro sanktioniert werden, wenn strafbare Hassreden nicht fristgerecht gelöscht werden. Zudem müssen die Betreiber regelmäßig Berichte vorlegen, wie oft Meldungen über Hasspostings eingehen und wie viele davon gelöscht werden. Diese müssten viermal jährlich veröffentlicht und "ständig auffindbar" sein, wie es im Gesetzestext heißt. Um "Overblocking" zu vermeiden — also überschießende Eingriffe in die Meinungsfreiheit bei unrechtmäßiger Löschung — soll es ein Beschwerdeverfahren für Nutzer geben.

Eigentlich war das von den beiden Ministerinnen Zadić und Edtstadler federführend verhandelte Paket, dessen Grundzüge im Wesentlichen aus dem Regierungsprogramm bekannt sind, für Juli erwartet worden. Zuletzt sei es noch um legistische Kleinigkeiten gegangen, wie wiederholt versichert wurde. Am Donnerstag wollen sie das Paket mit Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab und Klubobfrau der Grünen Sigi Maurer vorstellen.

Pressekonferenz ab 9 Uhr im Livestream:

Quelle: APA