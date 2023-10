FPÖ: Gespräch mit Hübner über Taliban-Trip in den nächsten Tagen

Der auch innerhalb der FPÖ kritisierte Trip ehemaliger FPÖ-Politiker zum Taliban-Regime in Afghanistan steht vor der internen Aufarbeitung. Ein von Parteichef Herbert Kickl gewünschtes Gespräch mit dem Ex-Nationalratsabgeordneten Johannes Hübner werde "in den nächsten Tagen" stattfinden, sagte Hübner selbst auf APA-Anfrage. Mit dem ebenfalls in Kabul anwesenden Ex-EU-Abgeordneten Andreas Mölzer gebe es noch keinen Termin, hieß es aus der Partei.

Kickl lädt Kabul-Reisende zum Rapport