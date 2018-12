Gesucht: Wege zu einem europäischen Islam

In Deutschland wird die Einführung einer Moscheesteuer diskutiert. Diese Geldquelle soll helfen, unerwünschten Einfluss aus dem Ausland einzudämmen. Warum Österreich bereits einen Schritt weiter ist und trotzdem ansteht.

In Deutschland wird gerade debattiert, was in Österreich vor vier Jahren für heftige Diskussionen sorgte: Was tun, um dem radikalen Islam den Nährboden zu entziehen? Was tun, damit so etwas wie ein liberaler, europäischer Islam entstehen kann? Die Antwort ist da wie dort die gleiche: Dazu muss erst einmal der Einfluss eingedämmt werden, den insbesondere die Türkei und Saudi-Arabien durch die Entsendung von Imamen und die Finanzierung von Islamverbänden auf die hier lebenden Muslime ausüben.