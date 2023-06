Gesundheitsausgaben in Österreich erstmals über 50 Mrd. Euro

Die laufenden Gesundheitsausgaben in Österreich lagen im Jahr 2022 laut einer ersten Schätzung von Statistik Austria erstmals über 50 Mrd. Euro. Exakt waren es 50,81 Mrd. Euro oder 11,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), hieß es in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Im Vergleich zu 2021 erhöhten sich die nominellen Ausgaben für Gesundheitsleistungen und -güter um 1,69 Mrd. Euro bzw. um 3,4 Prozent.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Ausgaben für Corona-Maßnahmen gingen zurück