Gesundheitsausschuss zu Novelle der Corona-Gesetze geplant

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat über den Parlamentsklub der Grünen zu einem Gesundheitsausschuss am 17. September eingeladen. Thema soll die Novelle zu den Corona-Gesetzen sein. Aus der ÖVP wurde das "Angebot an die Opposition" am Mittwoch bestätigt, die FPÖ nutzte die Gelegenheit für weitere Kritik an Minister Anschober.

SN/APA/HANS PUNZ Anschober will Corona-Gesetze novellieren