Gesundheitsminister Rudolf Anschober tritt zurück

Minutenlang klickten am Dienstagvormittag einmal nur die Kameras, als Rudolf Anschober anhob, seinen Rücktritt zu verkünden.

Er zeigte sich sehr bewegt, rang sichtlich um Fassung, zog aber vorher einmal Bilanz über die letzten Monate im Coronajahr.

Vor 15 Monaten habe er die Funktion mit einer großen Freude übernommen, "gefühlt waren es 15 Jahre". Die schwerste Pandemie seit 100 Jahren, die schwerste Gesundheitskrise habe "unser aller Leben" verändert, auch seines, sagte der Gesundheitsminister. "Das Gesundheitsministerium wurde über Nacht zum Steuerungszentrum in der Krise." Es sei für Außenstehende unvorstellbar, was das für alle Mitarbeiter, nicht nur für mich, an Belastung, aber auch Überlastung bedeutet habe. "Ja, weder die Europäische Union, noch irgendein Mitgliedsland, waren auf die Pandemie vorbereitet." Deswegen habe er das Ministerium zuerst krisenfit machen müssen, auch hier sei Teamarbeit an der Spitze gestanden. "In Summe glaube ich, dass wir eine gute Arbeit gemacht haben, niemand ist fehlerlos, es ist ein tägliches Lernen, es ist Neuland, das wir beschritten haben und jeden Tag wieder beschreiten." Dennoch sei vieles richtig gemacht worden, betonte Anschober. Bei den Impfungen habe es Fortschritte gegeben, auch bei der Akzeptanz durch die Bevölkerung, als es gemeinhin wahrgenommen werde. Es habe Morddrohungen gegeben, seit November sei er unter Polizeischutz gestanden, auch nahestehende Personen seien bedroht worden, betonte Anschober. Er bedankt sich bei der Cobra, dennoch hätten ihn die Einschränkungen belastet. "Eine Quelle meiner Energie war nicht mehr da, nämlich das unbefangene Gespräch auf der Straße, in den ÖBB, in der Westbahn, wo auch immer." Er habe sich oft allein gefühlt.

Rudolf Anschober betonte in seiner persönlichen Erklärung: "Wir sind noch nicht über den Berg." Es sei nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn vor vier Wochen die Gastgärten geöffnet worden wären. Er sei froh, dass der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig am Montag den Lockdown verlängert habe. Anschober warnt vor zu raschen Öffnungsschritten in der Zukunft.

"Vor einem Monat habe ich einen Kreislaufkollaps gehabt, auch kein Geheimnis daraus gemacht", sagte Anschober. Denn für Erkrankungen brauche sich niemand zu schämen, es gehe darum, Tabus wegzukriegen. "Ganz klar formuliert, ich will mich nicht kaputtmachen. Ich habe mich dazu entschieden, meine Funktion niederzulegen, habe den Bundespräsidenten gebeten, mich mit kommenden Montag von meiner Funktion zu entbinden." Dann werde auch sein Nachfolger angelobt,

Vizekanzler Werner Kogler werde ihn bis dahin vertreten.

"Ich werde mich in den nächsten Wochen ganz auf meine Gesundheit konzentrieren, um wieder voll fit zu werden." Die Entscheidung zum Rücktritt sei in den letzten Tagen Schritt für Schritt entstanden, aber er werde sicher irgendwann seine Kompetenz wieder weitergeben. "Ja, irgendwann, möchte ich meinen Traum umsetzen und meinen ersten politischen Roman schreiben, nach fünf Sachbüchern."

Er bedanket sich zum Schluss, "erstens bei meiner wirklich großartigen Partnerin, mit der ich in den letzten Monaten so richtig zusammengewachsen bin", bei einer hervorragenden Kabinettschchefin und einem tollen Team. Er zeigte sich sehr bewegt, bedankte sich auch bei der grünen Regierungsfraktion. "Tausende Menschen haben meine Arbeit begleitet, mit Blumen, Mails, Briefen, Mehlspeisen, das hat viel Kraft gegeben, lange Zeit hindurch."

Dann ging der Gesundheitsminister, vorher bekam er noch Applaus von den wenigen Anwesenden im Saal.