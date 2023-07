Gesundheitssystem: Koalition will Erste Hilfe leisten

Normalbetrieb zum Sommerministerrat: Man trifft sich wie üblich im Kanzleramt. Und will Beschlüsse fassen, die das Gesundheitssystem schon kurz- bis mittelfristig entlasten.

Diesmal kein gemeinsamer Ausflug, wie bei der meist einzigen Regierungssitzung im Sommer üblich. Stattdessen Normalbetrieb, also Treffen im Kanzleramt. Mit einem kleinen Nachspiel: Auf die Sommerministerratssitzung am Dienstag folgt ein gemeinsames Mittagessen, was die zuletzt recht düster wirkende Atmosphäre in ...