Gewaltschutzpaket von Ex-Regierung "zu voreilig geschnürt"

Zufrieden und erleichtert, dass das "Gewaltschutzpaket" der ehemaligen ÖVP-FPÖ-Koalition vorerst nicht beschlossen wird, ist der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF). "Das Paket wurde zu voreilig und schnell geschnürt und ist in vielen Punkten zu wenig durchdacht und unausgereift", so AÖF-Geschäftsführerin Maria Rösslhumer in einer Stellungnahme am Donnerstagabend.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Geschäftsführerin des Vereins für Frauenhäuser, Maria Rösslhumer