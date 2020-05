Gewerkschaft gegen "fliegende Lehrer" an BMS und Fachschulen

Wenn am Montag Schüler der Maturaklassen wieder in ihre Klassen zurückkehren, erwartet sie Unterricht in kleineren Gruppen. An den Berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) und Fachschulen sollen hingegen größere Klassen wenn nötig auf zwei Räume aufgeteilt werden und Lehrer zwischen ihnen wechseln. Die Gewerkschaft kann "fliegenden Lehrern" nichts abgewinnen.

SN/APA (Symbolbild)/HANS KLAUS TECH "Viele werden nicht da sein", so der ein Lehrervertreter