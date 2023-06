Gewerkschaft plant nächste Großdemo: "Zornig machen braucht ihr uns nicht!"

Der Österreichische Gewerkschaftsbund bereitet einen "Großkampftag" vor. Wann er stattfinden wird und warum sich der ÖGB noch bedeckt hält.

"Löhne rauf - Preise runter": So lautete das Motto der vom Österreichischen Gewerkschaftsbund organisierten Demonstrationen, zu denen sich am 17. September des Vorjahres in ganz Österreich etliche Tausend Menschen versammelt hatten. Unterstützt unter anderem vom Bundespräsidenten, der auf Twitter wissen ließ, dass er die Anliegen der Demonstrierenden - nämlich Lohnerhöhungen über der Inflationsrate, Übergewinnsteuern, Mietpreisdeckel - teile.

Im heurigen September könnte es zu einer Neuauflage des gewerkschaftlichen Großkampftages kommen. Offiziell hält sich der ÖGB noch bedeckt, da es ...