Gewerkschaft singt für mehr Mitbestimmung in Kindergärten

Am Donnerstag haben Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaft erneut auf mehr Mitsprache bei Reformen in der Elementarpädagogik gepocht. Nachdem sie zuletzt geknebelt und gefesselt versucht hatten, Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zur Aufnahme der Arbeitnehmervertreter in den Beirat für Elementarpädagogik zu bewegen, setzten sie diesmal auf ein Protestlied. "Wir wollen dabei sein, wir wollen mitgestalten", appellierte ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Die Gewerkschaft will sich in den Elementarpädagigik-Beirat singen.