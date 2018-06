Gewerkschaft will Planungssicherheit bei Deutschklassen

Die Pflichtschullehrer-Gewerkschaft verlangt Planungssicherheit bei den ab Herbst einzurichtenden Deutschförderklassen. Am Mittwochnachmittag steht dazu ein Treffen im Bildungsministerium auf dem Programm. Er verstehe etwa nicht, warum man nicht auf die autonomen Gegebenheiten an den einzelnen Standorten Rücksicht nehme, so Gewerkschafts-Vorsitzender Paul Kimberger zu APA.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Kimberger sieht noch viele Fragezeichen