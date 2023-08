Gewerkschaften fordern Maßnahmen für den Gesundheitsbereich

Die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und younion - Team Gesundheit haben ihr neues Forderungspaket "gegen den Burnout unseres Gesundheitswesens" präsentiert. Sie fordern neben einer konsequenten Anpassung der Leistungen an den Personalstand auch Steuerfreiheit ab der 32. Wochenstunde, eine Schwerarbeiterregelung und die Senkung der Arbeitszeit auf 35 Stunden für alle Gesundheitsberufe. Das verkündeten die beiden Gewerkschaften am Mittwoch in einem gemeinsamen Pressegespräch.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT Warnung vor Personalmangel