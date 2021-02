Gewessler gegen mögliche EU-Förderung von Atomkraft

Österreich bleibt in der Diskussion um eine etwaige EU-Förderung von Atomenergie weiter klar ablehnend. "Atomenergie ist und bleibt eine Technologie mit großen Gefahren", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag. Mithilfe einer Studie will sich Österreich gemeinsam mit Luxemburg dafür einsetzen, dass die Atomkraft in der geplanten Taxonomie-Förderungsverordnung nicht berücksichtigt wird. Investitionen in die Atomenergie seien keine grünen Investitionen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen