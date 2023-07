Gewessler geht von Klimaschutzgesetz noch vor Wahl aus

Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist davon überzeugt, das Klimaschutzgesetz noch vor der Nationalratswahl in der türkis-grünen Koalition unter Dach und Fach zu bringen. "Ich bleibe dran mit dem fixen Ziel, dass wir das noch diese Legislaturperiode beschließen", kündigte Gewessler gegenüber der APA am Rande einer Pressewanderung in Innsbruck an. Es sei jedoch ein "Bohren dicker Bretter", räumte sie ein.

BILD: SN/APA/BMK/CAJETAN PERWEIN Gewessler lud zur Pressewanderung in Innsbruck ein