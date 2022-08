Gewessler glaubt weiter an neues Klimaschutzgesetz

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hält weiter an einem neuen Klimaschutzgesetz fest. Klimaschutz habe in der Regierung Priorität "und selbstverständlich auch ein Klimaschutzgesetz. Wir arbeiten intensiv daran. Jedes einzelne Gesetz zum Klimaschutz war harte Arbeit, auch in dieser Regierung. Und wir werden auch dieses Gesetz fertigkriegen", betonte sie am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Eine Einigung mit der ÖVP ist bisher an der Frage der Verbindlichkeit gescheitert.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Für Gewessler ist das neue Klimaschutzgesetz ein Muss