Gewessler schlägt 19-Grad-Limit in öffentlichen Gebäuden vor

Angesichts der Energiekrise will Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) verbindliche Regelungen schaffen, mit denen die Raumtemperatur im öffentlichen Gebäuden mit 19 Grad Celsius limitiert wird. Dies solle nicht in Schulen oder Krankenhäusern, aber auf Gemeindeämtern oder in Ministerien gelten, sagte sie der "Kleinen Zeitung" (http://go.apa.at/2GWt8eyz). Einen entsprechenden Vorschlag will sie dem Koalitionspartner ÖVP übermitteln.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Jens-Ulrich Temperatur runter, lautet die Devise