"Gibt's da was gratis?" - Die Jagd nach dem dritten Stich

Warum es nicht reicht, am Samstag um 7.59 Uhr der vermeintlich erste bei der Impfbox im Supermarkt zu sein. Und warum man in Wien überzeugt ist, in der aktuellen Welle mit früheren Drittimpfungen mehr erreichen zu können als mit Erststichen.

SN/sn Willkommen in Österreichs größter Impffabrik. Im Wiener Austria Center holten sich am Samstag Tausende eine Auffrischungsimpfung.