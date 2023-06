Gläserne Bürger, gläserne Journalisten: Ein Ordnungsruf der Justizministerin ist überfällig

Die Klagenfurter Staatsanwaltschaft beschlagnahmte Handy und Computer eines Kärntner Journalisten. Das ist ein demokratiepolitischer Skandal. Und weist auf einen Webfehler im System hin, der noch weit größer ist als der aktuelle Anlass: Statt, wie versprochen, für die Bürger den gläsernen Staat zu schaffen, erzeugt der Staat gläserne Bürger. Und neuerdings auch gläserne Journalisten.

Die Justizministerin hat Handlungsbedarf. Und zwar dringenden. Die staatsanwaltschaftlich angeordnete und durchgeführte Beschlagnahme von "Mobiltelefonen, Computern, Tablets oder anderen internetfähigen Geräten, Datenträger etc." eines Kärntner Journalisten stellt einen Eingriff in das Redaktionsgeheimnis dar, der in einer Demokratie nicht einfach hingenommen werden kann.

Zur Klarstellung: Das Redaktionsgeheimnis dient nicht dazu, Journalistinnen und Journalisten besser zu stellen als andere Menschen. Es hat vielmehr den Zweck, die Informanten und Kontaktleute eines Journalisten, einer Journalisten vor beruflichen Nachteilen, behördlichen Sanktionen oder sonstigen ...