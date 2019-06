Glocken läuten gegen den weltweiten Hunger

Bereits zum dritten Jahr in Folge will die katholische Kirche mit einem Glockenläuten in ganz Österreich - und diesmal auch Südtirol - ein Zeichen gegen weltweiten Hunger setzen. So werden am 26. Juli um 15.00 Uhr die Kirchenglocken in über 3.000 Pfarrgemeinden fünf Minuten lang läuten. Die Caritas appelliert zudem an die Regierung, kurz- und langfristige Hilfsmittel aufzustocken.

SN/APA (AFP/Sy,bolbild)/ESSA AHMED "Hunger ist die elendste Form von Armut"