224 Millionen Euro sind den Parteien offenbar nicht genug

In kaum einem Land fließt so viel Steuergeld an die Parteien, wie bei uns. 224 Millionen Euro sind es dieses Jahr. Hintergedanke: Parteien sollen finanziell unabhängig agieren können.

Die Realität schaut so aus: Jedes Schlupfloch wird genutzt, um noch mehr Geld zu lukrieren. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das zeigten die versteckten Geldflüsse beim Vorarlberger Wirtschaftsbund. Das zeigt nun der oö. Seniorenbund, der aus dem Topf für Non Profit-Organisationen zwei Mill. Euro an Covid-Hilfe erhielt - obwohl ...