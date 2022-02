Momentan darf man in Niederösterreich wählen, ohne dort seinen Lebensmittelpunkt zu haben. Ab Juni gilt das Wahlrecht nur mehr für Hauptwohnsitzer, das wurde am Donnerstag im Landtag beschlossen. Was SPÖ, Grüne und Neos seit vielen Jahren fordern, ist tatsächlich ein wichtiger Schritt. Bisher hat diese Praxis zu absurden Zuständen geführt, Bürokratie angehäuft und zu Missbrauch eingeladen. Die Gemeinden haben unterschiedlich definiert, wer einen Zweitwohnsitz hat und wer nicht. In manchen öffentlichen Gebäuden seien 20, 30 Nebenwohnsitzer gemeldet gewesen, berichtete die ...