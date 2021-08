Deutschland und die Niederlande setzen, wie am Mittwoch bekannt wurde, Abschiebungen nach Afghanistan aus. Das entspricht auch der jüngsten Spruchpraxis des Menschenrechtsgerichtshofs. Österreich hingegen bleibt bei seiner Linie: Widerrechtlich aufhältige Afghanen sollen, vor allem, wenn sie strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, weiter in ihr vom Bürgerkrieg zerrissenes, von den Taliban überranntes Heimatland transportiert werden. Österreichs Regierung nennt auch einen Grund für die fortgesetzten Abschiebungen: Man wolle das Signal vermeiden, dass Migrationswillige auch bei rechtskräftiger Ablehnung ihres Asylantrags im Lande bleiben ...