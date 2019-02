Ganz schön praktisch, so eine Inflation. Unter Berufung auf diese hat nun die Regierung beschlossen, die Parteienförderung zu erhöhen. Ebenso die Wahlkampfkostengrenze. Ebenso die Grenze, ab der Parteispenden offengelegt werden müssen. Soll sein. Die Demokratie kostet eben Geld.

Was hingegen nicht sein soll und eigentlich auch nicht sein darf, ist der Umstand, dass derlei Erhöhungsautomatismen immer nur dann stattfinden, wenn der Staat und ihm nahestehende Unternehmen davon profitieren - von der Asfinag (Mautpickerl!) über diverse sonstige Gebühren bis eben zur Parteienförderung. Wenn hingegen die Bürger von einer automatischen Anpassung an die Inflation profitieren würden, dann wird nicht angepasst, sondern gemauert. Etwa beim Pflegegeld, das - wie SPÖ-Pensionistenchef Peter Kostelka am Donnerstag vorrechnete - seit seiner Einführung bereits ein Drittel seines Werts verloren hat. Oder bei den starren Lohnsteuer-Tarifstufen, die dem Finanzminister einen Progressionsgewinn in Milliardenhöhe auf Kosten der Steuerzahler bescheren. Alle sind gleich, der Staat ist gleicher.