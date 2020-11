Während des Lockdowns können SN-Leserinnen und Leser täglich ihre Rezepte für stimmungsaufhellende Mahlzeiten an den SN-Kulinarik-Experten Peter Gnaiger schicken. Zu welcher Seelennahrung der FPÖ-Politiker Christian Hafenecker an einem Sonntag im Lockdown greift, weiß nun die halbe Nation: Bier, Backerbsensuppe und Schnitzel. Das klingt nach dem idealen sonntäglichen Lockdown-Einser-Menü.

Jeder hat wohl nach wochenlangem Leben in der Isolation Lust auf etwas bodenständige Wirtshausküche.

Das Problem an Hafeneckers Lockdown-Menü dürfte die nicht Corona-gerechte Konsumation gewesen sein. Zumindest das Bier soll beim Wirten in Gesellschaft getrunken worden sein, was wiederum die Polizei auf den Plan rief. Und bei Corona-Partys kennt die Exekutive bekanntlich derzeit keinen Spaß. Während sich Hafenecker entschuldigt und verteidigt, fallen die politischen Mitbewerber über den Lockdown-Bruch des ehemaligen FPÖ-Generalsekretärs her. Die FPÖ hat also nach der Ibiza-Affäre und dem Spesen-Skandal die nächste offene Flanke: Backerbsen-Gate.