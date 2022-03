Man traut seinen Augen nicht. Während der gesamte Westen nach dem Ukraine-Schock fieberhaft aufrüstet, tut Österreich so, als wäre es eine Insel der Seligen. Gedankenverloren bosselt die Politik an einer Heeresreform herum, die wie immer das einzige Ziel hat, die eigenen Parteigänger in führende Positionen zu hieven. So, als gäbe es 15 Kampfjet-Minuten entfernt keine Ukraine, streiten eitle Generäle und Parteien darüber, ob die Sektionen im Ministerium nun Direktionen heißen sollen oder nicht. Was die Ressortchefin offenbar derart in Anspruch ...