Zum hundertsten Geburtstag des Bundes-Verfassungsgesetzes war am Donnerstag jede Menge kluger Worte zu hören. Aus der Flut der Wortmeldungen stach Bundespräsident Alexander Van der Bellen hervor, der die mit der Coronabekämpfung verbundenen Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte eine "Zumutung" nannte, die aber "leider notwendig" seien. Man wird sich in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, an diesen Worten des Bundespräsidenten zu orientieren haben. Es wird der Menschheit gelingen, die Gefahr, die von Corona ausgeht, aus der Welt zu schaffen. Doch ...